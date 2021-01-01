Кабель РК 75-7-319ф-С
ГОСТ 11326.0-78
Расшифровка кабеля РК 75-7-319ф-С
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Наличие кабеля РК 75-7-319ф-С
Маркировка
Производитель
РК 75-7-319ф-С
ООО «ПКФ «Энергорегион» Пермь
РК 75-7-319ф-С
ООО «Эртрон-Н» Москва
РК 75-7-319ф-С
ООО «ГК Электроника» Петрозаводск
РК 75-7-319ф-С
ООО «Авангард-Инжиниринг» Ростов-на-Дону
РК 75-7-319ф-С
ООО «УЦТР» Екатеринбург