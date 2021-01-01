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    Кабель РК 75-7-319ф-С

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 11326.0-78

    Расшифровка кабеля РК 75-7-319ф-С

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    Наличие кабеля РК 75-7-319ф-С

    Маркировка
    Производитель
    РК 75-7-319ф-С
    ООО «ПКФ «Энергорегион» Пермь
    РК 75-7-319ф-С
    ООО «Эртрон-Н» Москва
    РК 75-7-319ф-С
    ООО «ГК Электроника» Петрозаводск
    РК 75-7-319ф-С
    ООО «Авангард-Инжиниринг» Ростов-на-Дону
    РК 75-7-319ф-С
    ООО «УЦТР» Екатеринбург
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