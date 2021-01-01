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Кабель РкБВнг - 10кВ
Кабель РкБВнг - 10кВ
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Расшифровка кабеля РкБВнг - 10кВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля РкБВнг - 10кВ
РкБВнг 3х50/16 - 10кВ
РкБВнг 3х70/16 - 10кВ
РкБВнг 3х95/16 - 10кВ
РкБВнг 3х300/50 - 10кВ