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Кабель РКЭПнг(A)-FRHF
Кабель РКЭПнг(A)-FRHF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля РКЭПнг(A)-FRHF
РКЭПнг(A)-FRHF 1х2х0,5
РКЭПнг(A)-FRHF 1х2х0,75
РКЭПнг(A)-FRHF 1х2х1,0
РКЭПнг(A)-FRHF 1х2х1,5
РКЭПнг(A)-FRHF 1х2х2,5
РКЭПнг(A)-FRHF 2х2х0,5
РКЭПнг(A)-FRHF 2х2х0,75
РКЭПнг(A)-FRHF 2х2х1,0
РКЭПнг(A)-FRHF 2х2х1,5
РКЭПнг(A)-FRHF 2х2х2,5