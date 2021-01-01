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Кабель РкВнг-HF - 10кВ
Кабель РкВнг-HF - 10кВ
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Расшифровка кабеля РкВнг-HF - 10кВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля РкВнг-HF - 10кВ
РкВнг(A)-HF 1х50/16 - 10кВ
РкВнг(A)-HF 1х50/25 - 10кВ
РкВнг(A)-HF 1х120/25 - 10кВ
РкВнг(A)-HF 1х500/35 - 10кВ
РкВнг(A)-HF 1х500/50 - 10кВ
РКВнг(A)-HF 3х240 - 10кВ