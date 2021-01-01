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Кабель СБПБбПнг-HF
Кабель СБПБбПнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля СБПБбПнг-HF
СБПБбПнг(A)-HF 3х0,9
СБПБбПнг(A)-HF 3х2х0,9
СБПБбПнг(A)-HF 4х2х0,9
СБПБбПнг(A)-HF 14х2х0,9
СБПБбПнг(A)-HF 27х2х0,9
СБПБбПнг(A)-HF 30х2х0,9