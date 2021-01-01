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    Кабель СБППБбПнг-HF 19х2х0,9

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    Расшифровка кабеля СБППБбПнг-HF 19х2х0,9

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    Наличие кабеля СБППБбПнг-HF 19х2х0,9

    Маркировка
    Производитель
    СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
    ООО «РКЦ» Пермь
    СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
    ООО «СаранскКабель» Саранск
    СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
    ООО «СаранскКабель» Саранск
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