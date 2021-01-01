Кабель СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
Расшифровка кабеля СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
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Наличие кабеля СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
Маркировка
Производитель
СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
ООО «РКЦ» Пермь
СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
ООО «СаранскКабель» Саранск
СБППБбПнг-HF 19х2х0,9
ООО «СаранскКабель» Саранск