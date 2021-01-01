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Кабель СБПВБПБбПнг(A)-HF
Кабель СБПВБПБбПнг(A)-HF
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Расшифровка кабеля СБПВБПБбПнг(A)-HF
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Сечения и маркоразмеры кабеля СБПВБПБбПнг(A)-HF
СБПВБПБбПнг(A)-HF 1х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 2х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 3х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 3х2х1,0
СБПВБПБбПнг(A)-HF 4х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 7х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 10х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 12х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 14х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 24х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 27х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 30х2х0,9
СБПВБПБбПнг(A)-HF 30х2х1,0