Кабель СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
Расшифровка кабеля СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
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Наличие кабеля СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
Маркировка
Производитель
СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
ООО «РКЦ» Пермь
СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
ООО «Славкабель» Москва
СБПВБПБбПнг(A)-HF 19х2х0,9
ООО «Вестэл» Москва