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    Кабель СБПЗАБпШп 30х2х0,9

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    Расшифровка кабеля СБПЗАБпШп 30х2х0,9

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    Наличие кабеля СБПЗАБпШп 30х2х0,9

    Маркировка
    Производитель
    СБПЗАБпШп 30х2х0,9
    ООО «Севкавкабель» Ростов-на-Дону
    СБПЗАБпШп 30х2х0,9
    ООО «Севкавкабель» Ростов-на-Дону
    СБПЗАБпШп 30х2х0,9
    ООО «СаранскКабель» Саранск
    СБПЗАБпШп 30х2х0,9
    ООО «СаранскКабель» Саранск
    СБПЗАБпШп 30х2х0,9
    ООО «СаранскКабель» Саранск
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