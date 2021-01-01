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    Кабель СБВБПнг(A)-HF 30х2х0,9

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    Расшифровка кабеля СБВБПнг(A)-HF 30х2х0,9

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    Производители маркировки СБВБПнг(A)-HF 30х2х0,9

    Маркировка
    Производитель
    ООО «ТД РТ-Кабель»
    ООО «ТД РТ-Кабель» Воронеж
    АО «Самарская кабельная компания»
    АО «Самарская кабельная компания» Самара
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
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