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Прочие марки кабелей
Кабель СБВнг(A)-FRLS - 10кВ
Кабель СБВнг(A)-FRLS - 10кВ
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Расшифровка кабеля СБВнг(A)-FRLS - 10кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля СБВнг(A)-FRLS - 10кВ
СБВнг(A)-FRLS 3х70 - 10кВ
СБВнг(A)-FRLS 3х95 - 10кВ
СБВнг(A)-FRLS 3х120 - 10кВ
СБВнг(A)-FRLS 3х150 - 10кВ
СБВнг(A)-FRLS 3х185 - 10кВ