Кабель СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
Расшифровка кабеля СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
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Наличие кабеля СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
Маркировка
Производитель
СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
ООО «Проводов» Ульяновск
СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
ООО «Севкавкабель» Ростов-на-Дону
СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
ООО «Севкавкабель» Ростов-на-Дону
СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
ООО «Севкавкабель» Ростов-на-Дону
СБЗПАуБпШп 10х2х0,9
ООО «ЭнергоСвязь» Ростов-на-Дону