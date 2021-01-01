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    Кабель СФКЭ-ХК 2х1,5

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    Расшифровка кабеля СФКЭ-ХК 2х1,5

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    Наличие кабеля СФКЭ-ХК 2х1,5

    Маркировка
    Производитель
    СФКЭ-ХК 2х1,5
    ООО «ПЕТРОКОМ» Санкт-Петербург
    СФКЭ-ХК 2х1,5
    ООО «УЭК» («ПромЭлектроКабель») Екатеринбург
    СФКЭ-ХК 2х1,5
    ООО «УЭК» («ПромЭлектроКабель») Екатеринбург
    СФКЭ-ХК 2х1,5
    ООО «УЭК» («ПромЭлектроКабель») Екатеринбург
    СФКЭ-ХК 2х1,5
    ООО «Центр Снабжения» Пермь
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