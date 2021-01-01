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Кабель СИПт-2
Кабель СИПт-2
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Расшифровка кабеля СИПт-2
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СИПт-2
СИПт-2 1х16+1х25
СИПт-2 3х16+1х25
СИПт-2 3х25+1х35
СИПт-2 3х35+1х50
СИПт-2 3х35+1х50+1х16
СИПт-2 3х35+1х50+2х16
СИПт-2 3х50+1х50
СИПт-2 3х50+1х70
СИПт-2 3х50+1х50+1х16
СИПт-2 3х70+1х70
СИПт-2 3х70+1х95
СИПт-2 3х70+1х70+1х16
СИПт-2 3х70+1х70+1х25
СИПт-2 3х70+1х95+1х16
СИПт-2 3х70+1х95+1х25
СИПт-2 3х95+1х95
СИПт-2 3х95+1х95+1х16
СИПт-2 3х95+1х95+1х25
СИПт-2 3х120+1х95
СИПт-2 3х120+1х95+1х25