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Кабель СИПт-4
Кабель СИПт-4
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СИПт-4
СИПт-4 1х16
СИПт-4 2х16
СИПт-4 2х25
СИПт-4 2х35
СИПт-4 2х50
СИПт-4 4х16
СИПт-4 4х25
СИПт-4 4х35
СИПт-4 4х50
СИПт-4 4х70
СИПт-4 4х95
СИПт-4 4х120