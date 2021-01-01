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Кабель СМПЭВГ-60
Кабель СМПЭВГ-60
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СМПЭВГ-60
СМПЭВГ-60 12х2,5
СМПЭВГ-60 19х2,5
СМПЭВГ-60 24х0,75
СМПЭВГ-60 27х0,75
СМПЭВГ-60 37х0,75
СМПЭВГ-60 37х1,5
СМПЭВГ-60 62х1,5