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Кабель СМПЭВГ
Кабель СМПЭВГ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СМПЭВГ
СМПЭВГ 2х0,5
СМПЭВГ 4х1,0
СМПЭВГ 7х0,75
СМПЭВГ 7х1,5
СМПЭВГ 19х1,0