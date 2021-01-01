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    Кабель Соббит-КВ

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Расшифровка кабеля Соббит-КВ

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    Сечения и маркоразмеры кабеля Соббит-КВ
    Соббит-КВ 1х2х0,5
    Соббит-КВ 1х2х0,75
    Соббит-КВ 1х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 1х2х1,0
    Соббит-КВ 1х2х1,2
    Соббит-КВ 1х(2х1,5)э
    Соббит-КВ 1х2х1,5
    Соббит-КВ 1х3х0,75
    Соббит-КВ 1х3х1,5
    Соббит-КВ 2х(2х0,5)э
    Соббит-КВ 2х2х0,5
    Соббит-КВ 2х(2х0,75)э
    Соббит-КВ 2х2х0,75
    Соббит-КВ 2х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 2х2х1,0
    Соббит-КВ 2х(2х1,5)э
    Соббит-КВ 2х2х1,5
    Соббит-КВ 2х2х2,5
    Соббит-КВ 3х2х0,5
    Соббит-КВ 3х2х0,75
    Соббит-КВ 3х2х1,0
    Соббит-КВ 4х2х0,5
    Соббит-КВ 4х(2х0,75)э
    Соббит-КВ 4х2х0,75
    Соббит-КВ 4х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 4х2х1,0
    Соббит-КВ 4х(2х1,5)э
    Соббит-КВ 4х2х1,5
    Соббит-КВ 4х2х2,5
    Соббит-КВ 5х2х0,5
    Соббит-КВ 5х(2х0,75)э
    Соббит-КВ 5х2х0,75
    Соббит-КВ 5х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 5х2х1,0
    Соббит-КВ 5х2х1,2
    Соббит-КВ 5х(2х1,5)э
    Соббит-КВ 5х2х1,5
    Соббит-КВ 5х2х2,5
    Соббит-КВ 6х2х0,75
    Соббит-КВ 6х2х1,0
    Соббит-КВ 7х(2х0,5)э
    Соббит-КВ 7х2х0,5
    Соббит-КВ 7х2х0,75
    Соббит-КВ 7х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 7х2х1,0
    Соббит-КВ 7х2х1,2
    Соббит-КВ 7х(2х1,5)э
    Соббит-КВ 7х2х1,5
    Соббит-КВ 8х2х0,5
    Соббит-КВ 8х2х0,75
    Соббит-КВ 8х2х1,0
    Соббит-КВ 10х(2х0,5)э
    Соббит-КВ 10х2х0,5
    Соббит-КВ 10х(2х0,75)э
    Соббит-КВ 10х2х0,75
    Соббит-КВ 10х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 10х2х1,0
    Соббит-КВ 10х(2х1,5)э
    Соббит-КВ 10х2х1,5
    Соббит-КВ 12х2х0,5
    Соббит-КВ 12х2х0,75
    Соббит-КВ 12х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 14х2х0,5
    Соббит-КВ 14х2х0,75
    Соббит-КВ 14х(2х1,0)э
    Соббит-КВ 14х2х1,0
    Соббит-КВ 14х(2х1,5)э
    Соббит-КВ 14х2х1,5
    Соббит-КВ 16х2х0,75
    Соббит-КВ 16х2х1,0
    Соббит-КВ 19х2х0,5
    Соббит-КВ 19х2х1,0
    Соббит-КВ 20х2х0,5
    Соббит-КВ 20х2х0,75
    Соббит-КВ 20х2х1,0
    Соббит-КВ 20х2х1,5
    Соббит-КВ 24х2х0,75
    Соббит-КВ 24х2х1,0
    Соббит-КВ 27х2х0,75