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    Кабель Соббит-КВКнг-LS

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    Расшифровка кабеля Соббит-КВКнг-LS

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    Сечения и маркоразмеры кабеля Соббит-КВКнг-LS
    Соббит-КВКнг(A)-LS 1х2х0,75
    Соббит-КВКнг(A)-LS 1х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х(2х0,5)э
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х2х0,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х2х0,75
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х(2х1,0)э
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х2х1,2
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х2х1,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 2х2х2,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 3х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 4х2х0,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 4х2х0,75
    Соббит-КВКнг(A)-LS 4х(2х1,0)э
    Соббит-КВКнг(A)-LS 4х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 4х2х1,2
    Соббит-КВКнг(A)-LS 4х2х1,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 5х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 5х2х1,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 6х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 7х2х0,75
    Соббит-КВКнг(A)-LS 7х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 7х2х1,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 8х2х0,75
    Соббит-КВКнг(A)-LS 8х(2х1,0)э
    Соббит-КВКнг(A)-LS 8х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 10х2х0,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 10х2х0,75
    Соббит-КВКнг(A)-LS 10х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 10х2х1,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 12х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 14х2х0,5
    Соббит-КВКнг(A)-LS 14х2х0,75
    Соббит-КВКнг(A)-LS 14х2х1,0
    Соббит-КВКнг(A)-LS 16х2х1,0