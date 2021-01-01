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Прочие марки кабелей
Кабель СПОЭВЭнг-HF
Кабель СПОЭВЭнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СПОЭВЭнг-HF
СПОЭВЭнг(A)-HF 4х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 5х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 7х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 10х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 12х0,5
СПОЭВЭнг(A)-HF 12х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 19х0,5
СПОЭВЭнг(A)-HF 19х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 27х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 30х1,0
СПОЭВЭнг(A)-HF 37х0,75
СПОЭВЭнг(A)-HF 37х1,0