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Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель СПОВН
Кабель СПОВН
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Расшифровка кабеля СПОВН
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СПОВН
СПОВН 1х25
СПОВН 1х35
СПОВН 2х1,5
СПОВН 2х6,0
СПОВН 2х16
СПОВН 2х70
СПОВН 3х2,5
СПОВН 3х25
СПОВН 3х70
СПОВН 4х0,5
СПОВН 4х2,5
СПОВН 4х25
СПОВН 4х35
СПОВН 4х50
СПОВН 5х1,0
СПОВН 7х1,0
СПОВН 12х1,5
СПОВН 16х1,0
СПОВН 19х1,5
СПОВН 24х1,5
СПОВН 27х1,5
СПОВН 30х1,0