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    Кабель СПОВнг-HF

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    Расшифровка кабеля СПОВнг-HF

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    Сечения и маркоразмеры кабеля СПОВнг-HF
    СПОВнг(A)-HF 1х1,0
    СПОВнг(A)-HF 1х1,5
    СПОВнг(A)-HF 1х10
    СПОВнг(A)-HF 1х16
    СПОВнг(A)-HF 1х25
    СПОВнг(A)-HF 1х50
    СПОВнг(A)-HF 1х95
    СПОВнг(A)-HF 1х150
    СПОВнг(A)-HF 2х0,35
    СПОВнг(A)-HF 2х0,5
    СПОВнг(A)-HF 2х0,75
    СПОВнг(A)-HF 2х1,0
    СПОВнг(A)-HF 2х1,5
    СПОВнг(A)-HF 2х2,5
    СПОВнг(A)-HF 2х4,0
    СПОВнг(A)-HF 2х6,0
    СПОВнг(A)-HF 2х10
    СПОВнг(A)-HF 2х16
    СПОВнг(A)-HF 2х25
    СПОВнг(A)-HF 2х35
    СПОВнг(A)-HF 2х70
    СПОВнг(A)-HF 3х0,75
    СПОВнг(A)-HF 3х1,0
    СПОВнг(A)-HF 3х1,5
    СПОВнг(A)-HF 3х2,5
    СПОВнг(A)-HF 3х4,0
    СПОВнг(A)-HF 3х6,0
    СПОВнг(A)-HF 3х10
    СПОВнг(A)-HF 3х16
    СПОВнг(A)-HF 3х25
    СПОВнг(A)-HF 3х35
    СПОВнг(A)-HF 3х50
    СПОВнг(A)-HF 3х70
    СПОВнг(A)-HF 3х95
    СПОВнг(A)-HF 3х120
    СПОВнг(A)-HF 4х0,35
    СПОВнг(A)-HF 4х0,75
    СПОВнг(A)-HF 4х1,0
    СПОВнг(A)-HF 4х1,5
    СПОВнг(A)-HF 4х10
    СПОВнг(A)-HF 4х16
    СПОВнг(A)-HF 4х50
    СПОВнг(A)-HF 5х1,0
    СПОВнг(A)-HF 5х1,5
    СПОВнг(A)-HF 5х10
    СПОВнг(A)-HF 5х50
    СПОВнг(A)-HF 7х0,5
    СПОВнг(A)-HF 7х0,75
    СПОВнг(A)-HF 7х1,0
    СПОВнг(A)-HF 7х1,5
    СПОВнг(A)-HF 7х2,5
    СПОВнг(A)-HF 10х0,75
    СПОВнг(A)-HF 10х1,0
    СПОВнг(A)-HF 10х1,5
    СПОВнг(A)-HF 12х1,0
    СПОВнг(A)-HF 12х1,5
    СПОВнг(A)-HF 14х0,75
    СПОВнг(A)-HF 14х1,0
    СПОВнг(A)-HF 19х1,5
    СПОВнг(A)-HF 27х1,0
    СПОВнг(A)-HF 30х1,0