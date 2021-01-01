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Кабель СПпЭВЭнг-HF
Кабель СПпЭВЭнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СПпЭВЭнг-HF
СПпЭВЭнг(A)-HF 1х2х1,0
СПпЭВЭнг(A)-HF 2х2х0,75
СПпЭВЭнг(A)-HF 2х2х1,5
СПпЭВЭнг(A)-HF 4х2х0,35
СПпЭВЭнг(A)-HF 4х2х0,75
СПпЭВЭнг(A)-HF 4х2х1,0
СПпЭВЭнг(A)-HF 4х2х1,5
СПпЭВЭнг(A)-HF 5х2х0,35
СПпЭВЭнг(A)-HF 7х2х1,5
СПпЭВЭнг(A)-HF 10х2х0,35
СПпЭВЭнг(A)-HF 12х2х1,0
СПпЭВЭнг(A)-HF 12х2х1,5
СПпЭВЭнг(A)-HF 19х2х0,75
СПпЭВЭнг(A)-HF 19х2х1,5