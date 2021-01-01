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Кабель СПпВЭнг-FRHF
Кабель СПпВЭнг-FRHF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СПпВЭнг-FRHF
СПпВЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75
СПпВЭнг(A)-FRHF 1х2х1,0
СПпВЭнг(A)-FRHF 1х2х1,5
СПпВЭнг(A)-FRHF 2х2х0,5
СПпВЭнг(A)-FRHF 2х2х0,75
СПпВЭнг(A)-FRHF 2х2х1,0
СПпВЭнг(A)-FRHF 2х2х1,5
СПпВЭнг(A)-FRHF 3х2х1,0
СПпВЭнг(A)-FRHF 7х2х1,0
СПпВЭнг(A)-FRHF 19х2х1,5