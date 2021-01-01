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Кабель СПСЭВЭВнг(A)-LS
Кабель СПСЭВЭВнг(A)-LS
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Расшифровка кабеля СПСЭВЭВнг(A)-LS
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля СПСЭВЭВнг(A)-LS
СПСЭВЭВнг(A)-LS 2х0,75
СПСЭВЭВнг(A)-LS 2х1,0
СПСЭВЭВнг(A)-LS 4х0,75
СПСЭВЭВнг(A)-LS 4х1,0
СПСЭВЭВнг(A)-LS 7х0,75
СПСЭВЭВнг(A)-LS 7х1,0
СПСЭВЭВнг(A)-LS 12х0,75
СПСЭВЭВнг(A)-LS 12х1,0
СПСЭВЭВнг(A)-LS 19х0,75
СПСЭВЭВнг(A)-LS 19х1,0
СПСЭВЭВнг(A)-LS 27х1,0