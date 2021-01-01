О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель СПвПнг-HF
Кабель СПвПнг-HF
Выбрать сечение
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля СПвПнг-HF
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля СПвПнг-HF
СПвПнг(A)-HF 1х1,5
СПвПнг(A)-HF 1х6,0
СПвПнг(A)-HF 1х25
СПвПнг(A)-HF 1х35
СПвПнг(A)-HF 1х50
СПвПнг(A)-HF 1х70
СПвПнг(A)-HF 1х95
СПвПнг(A)-HF 1х120
СПвПнг(A)-HF 1х150
СПвПнг(A)-HF 2х1,0
СПвПнг(A)-HF 2х1,5
СПвПнг(A)-HF 2х2,5
СПвПнг(A)-HF 2х4,0
СПвПнг(A)-HF 2х6,0
СПвПнг(A)-HF 2х10
СПвПнг(A)-HF 2х16
СПвПнг(A)-HF 3х1,0
СПвПнг(A)-HF 3х1,5
СПвПнг(A)-HF 3х2,5
СПвПнг(A)-HF 3х4,0
СПвПнг(A)-HF 3х6,0
СПвПнг(A)-HF 3х10
СПвПнг(A)-HF 3х16
СПвПнг(A)-HF 3х25
СПвПнг(A)-HF 3х35
СПвПнг(A)-HF 4х1,0
СПвПнг(A)-HF 4х1,5
СПвПнг(A)-HF 4х2,5
СПвПнг(A)-HF 4х4,0
СПвПнг(A)-HF 4х6,0
СПвПнг(A)-HF 4х10
СПвПнг(A)-HF 4х16
СПвПнг(A)-HF 4х25
СПвПнг(A)-HF 5х1,0
СПвПнг(A)-HF 5х1,5
СПвПнг(A)-HF 7х1,0
СПвПнг(A)-HF 7х1,5
СПвПнг(A)-HF 7х2,5
СПвПнг(A)-HF 10х1,0
СПвПнг(A)-HF 10х1,5
СПвПнг(A)-HF 12х1,0
СПвПнг(A)-HF 12х1,5
СПвПнг(A)-HF 14х1,0
СПвПнг(A)-HF 16х1,0
СПвПнг(A)-HF 19х1,0
СПвПнг(A)-HF 19х1,5
СПвПнг(A)-HF 24х1,0
СПвПнг(A)-HF 27х1,5