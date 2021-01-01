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Кабель ССПСЭВЭВнг-HF
Кабель ССПСЭВЭВнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ССПСЭВЭВнг-HF
ССПСЭВЭВнг(A)-HF 1х2х0,75
ССПСЭВЭВнг(A)-HF 2х2х0,5
ССПСЭВЭВнг(A)-HF 4х2х0,5
ССПСЭВЭВнг(A)-HF 5х2х0,5
ССПСЭВЭВнг(A)-HF 7х2х0,5
ССПСЭВЭВнг(A)-HF 7х2х0,75
ССПСЭВЭВнг(A)-HF 14х2х0,75