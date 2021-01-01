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Кабель ССПСВЭВнг(A)-FRHF
Кабель ССПСВЭВнг(A)-FRHF
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Расшифровка кабеля ССПСВЭВнг(A)-FRHF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ССПСВЭВнг(A)-FRHF
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 12х1,0
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 19х1,0
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 27х1,0
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 1х2х0,75
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 2х2х0,75
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 4х2х0,75
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 7х2х0,75
ССПСВЭВнг(A)-FRHF 10х2х0,75