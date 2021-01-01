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Кабель ССПСВЭВнг(A)-HF
Кабель ССПСВЭВнг(A)-HF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ССПСВЭВнг(A)-HF
ССПСВЭВнг(A)-HF 2х1,0
ССПСВЭВнг(A)-HF 2х2,5
ССПСВЭВнг(A)-HF 3х1,0
ССПСВЭВнг(A)-HF 5х0,75
ССПСВЭВнг(A)-HF 5х1,0
ССПСВЭВнг(A)-HF 10х1,0
ССПСВЭВнг(A)-HF 14х1,0