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Кабель ТБ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТБ
ТБ 10х2х0,5
ТБ 20х2х0,5
ТБ 20х2х0,7
ТБ 30х2х0,5
ТБ 50х2х0,4
ТБ 50х2х0,5
ТБ 50х2х0,64
ТБ 50х2х0,7
ТБ 100х2х0,4
ТБ 100х2х0,5
ТБ 100х2х0,64
ТБ 200х2х0,5