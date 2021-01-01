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Кабель ТБГ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТБГ
ТБГ 10х2х0,5
ТБГ 20х2х0,5
ТБГ 30х2х0,5
ТБГ 30х2х0,64
ТБГ 30х2х0,7
ТБГ 100х2х0,5
ТБГ 200х2х0,64
ТБГ 200х2х0,7