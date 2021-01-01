Кабель ТехноКИПнг(A)-LS 2х2х0,6
Расшифровка кабеля ТехноКИПнг(A)-LS 2х2х0,6
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Наличие кабеля ТехноКИПнг(A)-LS 2х2х0,6
Маркировка
Производитель
ТехноКИПнг(A)-LS 2х2х0,6
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург
ТехноКИПнг(A)-LS 2х2х0,6
АО «СПКБ Техно» Москва
ТехноКИПнг(A)-LS 2х2х0,6
ООО «Режевской кабельный завод» Екатеринбург
ТехноКИПнг(A)-LS 2х2х0,6
ООО «УЦТР» Екатеринбург