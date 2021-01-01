Кабель ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
Расшифровка кабеля ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
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Наличие кабеля ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
Маркировка
Производитель
ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
ООО «ДМ Телеком» Хабаровск
ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
АО «СПКБ Техно» Москва
ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
АО «ТПК «Квадро-Импэкс» Санкт-Петербург
ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
ООО «Режевской кабельный завод» Екатеринбург
ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
ООО «УЦТР» Екатеринбург