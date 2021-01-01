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    Кабель ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6

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    Расшифровка кабеля ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6

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    Наличие кабеля ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6

    Маркировка
    Производитель
    ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
    ООО «ДМ Телеком» Хабаровск
    ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
    АО «СПКБ Техно» Москва
    ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
    АО «ТПК «Квадро-Импэкс» Санкт-Петербург
    ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
    ООО «Режевской кабельный завод» Екатеринбург
    ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6
    ООО «УЦТР» Екатеринбург
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