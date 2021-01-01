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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТГ
ТГ 10х2х0,5
ТГ 10х2х0,64
ТГ 20х2х0,5
ТГ 20х2х0,64
ТГ 20х2х0,7
ТГ 30х2х0,4
ТГ 30х2х0,5
ТГ 30х2х0,64
ТГ 50х2х0,5
ТГ 50х2х0,64
ТГ 50х2х0,7
ТГ 100х2х0,5
ТГ 100х2х0,64
ТГ 200х2х0,5
ТГ 200х2х0,64
ТГ 300х2х0,5
ТГ 300х2х0,64
ТГ 400х2х0,5
ТГ 400х2х0,64
ТГ 500х2х0,5
ТГ 500х2х0,64
ТГ 600х2х0,5
ТГ 600х2х0,64
ТГ 800х2х0,5
ТГ 900х2х0,5
ТГ 1200х2х0,5