О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ТППБбШнг
Кабель ТППБбШнг
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля ТППБбШнг
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ТППБбШнг
ТППБбШнг 5х2х0,5
ТППБбШнг 5х2х0,64
ТППБбШнг 10х2х0,5
ТППБбШнг 10х2х0,64
ТППБбШнг 20х2х0,4
ТППБбШнг 20х2х0,5
ТППБбШнг 20х2х0,64
ТППБбШнг 30х2х0,4
ТППБбШнг 30х2х0,5
ТППБбШнг 30х2х0,64
ТППБбШнг 50х2х0,4
ТППБбШнг 50х2х0,64
ТППБбШнг 100х2х0,4
ТППБбШнг 100х2х0,5
ТППБбШнг 100х2х0,64