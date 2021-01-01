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    Кабель ТППБбШнг 100х2х0,64

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    Расшифровка кабеля ТППБбШнг 100х2х0,64

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    Наличие кабеля ТППБбШнг 100х2х0,64

    Маркировка
    Производитель
    ТППБбШнг 100х2х0,64
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    ТППБбШнг 100х2х0,64
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    ТППБбШнг 100х2х0,64
    ООО «РКЦ» Пермь
    ТППБбШнг 100х2х0,64
    ООО «РКЦ» Пермь
    ТППБбШнг 100х2х0,64
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
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