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Прочие марки кабелей
Кабель ТППБбШв
Кабель ТППБбШв
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ТППБбШв
ТППБбШв 5х2х0,64
ТППБбШв 10х2х0,64
ТППБбШв 10х2х0,7
ТППБбШв 20х2х0,4
ТППБбШв 20х2х0,64
ТППБбШв 30х2х0,4
ТППБбШв 30х2х0,64
ТППБбШв 30х2х0,7
ТППБбШв 50х2х0,4
ТППБбШв 50х2х0,64
ТППБбШв 100х2х0,4
ТППБбШв 100х2х0,64