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Кабель ТППэпБбШв
Кабель ТППэпБбШв
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ТППэпБбШв
ТППэпБбШв 10х2х0,5
ТППэпБбШв 20х2х0,5
ТППэпБбШв 20х2х0,64
ТППэпБбШв 30х2х0,4
ТППэпБбШв 50х2х0,5
ТППэпБбШв 50х2х0,64
ТППэпБбШв 100х2х0,4
ТППэпБбШв 100х2х0,64
ТППэпБбШв 200х2х0,5