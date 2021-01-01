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Кабель ТППэпЗБбШп-Z
Кабель ТППэпЗБбШп-Z
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ТППэпЗБбШп-Z
ТППэпЗБбШп-Z 5х2х0,5
ТППэпЗБбШп-Z 5х2х0,64
ТППэпЗБбШп-Z 10х2х0,5
ТППэпЗБбШп-Z 10х2х0,7
ТППэпЗБбШп-Z 20х2х0,5
ТППэпЗБбШп-Z 20х2х0,64
ТППэпЗБбШп-Z 100х2х0,5