О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ТППКШнг
Кабель ТППКШнг
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля ТППКШнг
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ТППКШнг
ТППКШнг 20х2х0,4
ТППКШнг 20х2х0,64
ТППКШнг 30х2х0,4
ТППКШнг 30х2х0,64
ТППКШнг 50х2х0,4
ТППКШнг 50х2х0,64
ТППКШнг 100х2х0,4
ТППКШнг 100х2х0,64