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Кабель ТПпПБГ
Кабель ТПпПБГ
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Расшифровка кабеля ТПпПБГ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ТПпПБГ
ТПпПБГ 10х2х0,4
ТПпПБГ 10х2х0,5
ТПпПБГ 10х2х0,64
ТПпПБГ 10х2х0,7
ТПпПБГ 20х2х0,4
ТПпПБГ 20х2х0,5
ТПпПБГ 20х2х0,64
ТПпПБГ 20х2х0,7
ТПпПБГ 30х2х0,4
ТПпПБГ 30х2х0,5
ТПпПБГ 30х2х0,64
ТПпПБГ 30х2х0,7
ТПпПБГ 50х2х0,4
ТПпПБГ 50х2х0,5
ТПпПБГ 50х2х0,64
ТПпПБГ 50х2х0,7
ТПпПБГ 100х2х0,4
ТПпПБГ 100х2х0,5
ТПпПБГ 100х2х0,64
ТПпПБГ 100х2х0,7
ТПпПБГ 150х2х0,4
ТПпПБГ 150х2х0,5
ТПпПБГ 150х2х0,64
ТПпПБГ 150х2х0,7
ТПпПБГ 200х2х0,4
ТПпПБГ 200х2х0,5
ТПпПБГ 200х2х0,64
ТПпПБГ 200х2х0,7
ТПпПБГ 300х2х0,4
ТПпПБГ 300х2х0,5
ТПпПБГ 300х2х0,64
ТПпПБГ 300х2х0,7
ТПпПБГ 400х2х0,4
ТПпПБГ 400х2х0,5
ТПпПБГ 400х2х0,64
ТПпПБГ 400х2х0,7
ТПпПБГ 500х2х0,4
ТПпПБГ 500х2х0,5
ТПпПБГ 500х2х0,64
ТПпПБГ 500х2х0,7
ТПпПБГ 600х2х0,4
ТПпПБГ 600х2х0,5