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Кабель ТПппПЗ
Кабель ТПппПЗ
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Расшифровка кабеля ТПппПЗ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ТПппПЗ
ТПппПЗ 5х2х0,4
ТПппПЗ 5х2х0,5
ТПппПЗ 10х2х0,4
ТПппПЗ 10х2х0,5
ТПппПЗ 20х2х0,4
ТПппПЗ 20х2х0,5
ТПппПЗ 30х2х0,4
ТПппПЗ 30х2х0,5
ТПппПЗ 50х2х0,4
ТПппПЗ 50х2х0,5
ТПппПЗ 100х2х0,4
ТПппПЗ 100х2х0,5
ТПппПЗ 200х2х0,4
ТПппПЗ 200х2х0,5
ТПппПЗ 300х2х0,4
ТПппПЗ 400х2х0,4
ТПппПЗ 400х2х0,64
ТПппПЗ 500х2х0,4
ТПппПЗ 600х2х0,4