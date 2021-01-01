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Кабель ТПппПЗБ
Кабель ТПппПЗБ
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Расшифровка кабеля ТПппПЗБ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ТПппПЗБ
ТПппПЗБ 5х2х0,4
ТПппПЗБ 5х2х0,5
ТПппПЗБ 10х2х0,5
ТПппПЗБ 20х2х0,4
ТПппПЗБ 200х2х0,4
ТПппПЗБ 400х2х0,4