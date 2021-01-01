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Кабель ТППШнг
Кабель ТППШнг
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ТППШнг
ТППШнг 5х2х0,4
ТППШнг 5х2х0,64
ТППШнг 10х2х0,4
ТППШнг 10х2х0,5
ТППШнг 10х2х0,64
ТППШнг 20х2х0,4
ТППШнг 20х2х0,5
ТППШнг 20х2х0,64
ТППШнг 30х2х0,4
ТППШнг 30х2х0,64
ТППШнг 50х2х0,4
ТППШнг 50х2х0,64
ТППШнг 100х2х0,4
ТППШнг 100х2х0,5
ТППШнг 100х2х0,64