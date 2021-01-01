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Прочие марки кабелей
Кабель ТППШв
Кабель ТППШв
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля ТППШв
ТППШв 2х2х0,64
ТППШв 5х2х0,4
ТППШв 5х2х0,64
ТППШв 10х2х0,4
ТППШв 10х2х0,5
ТППШв 10х2х0,64
ТППШв 20х2х0,4
ТППШв 20х2х0,64
ТППШв 30х2х0,4
ТППШв 30х2х0,64
ТППШв 50х2х0,4
ТППШв 50х2х0,64
ТППШв 100х2х0,4
ТППШв 100х2х0,64