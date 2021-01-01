    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ТППШв 10х2х0,4

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Расшифровка кабеля ТППШв 10х2х0,4

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Производители маркировки ТППШв 10х2х0,4

    Маркировка
    Производитель
    ООО «ТД РТ-Кабель»
    ООО «ТД РТ-Кабель» Воронеж
    АО «Самарская кабельная компания»
    АО «Самарская кабельная компания» Самара
    АО «Сибкабель»
    АО «Сибкабель» Томск
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
    АО «Казэнергокабель»
    АО «Казэнергокабель» Павлодар
    Показать все