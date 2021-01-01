Кабель ТППШв 30х2х0,64
Расшифровка кабеля ТППШв 30х2х0,64
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Наличие кабеля ТППШв 30х2х0,64
Маркировка
Производитель
ТППШв 30х2х0,64
ООО «МВТ» Кемерово
ТППШв 30х2х0,64
АО «Казэнергокабель» Павлодар
ТППШв 30х2х0,64
АО «Казэнергокабель» Павлодар
ТППШв 30х2х0,64
ООО «Режевской кабельный завод» Екатеринбург
ТППШв 30х2х0,64
ООО «ЮжУралЭлектроТехника» Челябинск