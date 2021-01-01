Кабель ТППШв 50х2х0,4
Расшифровка кабеля ТППШв 50х2х0,4
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Производители маркировки ТППШв 50х2х0,4
Маркировка
Производитель
ООО «ТД РТ-Кабель»
ООО «ТД РТ-Кабель» Воронеж
АО «Самарская кабельная компания»
АО «Самарская кабельная компания» Самара
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
АО «Казэнергокабель»
АО «Казэнергокабель» Павлодар