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    Кабель Транскаб-ПГКОнг(A)-HF

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    Расшифровка кабеля Транскаб-ПГКОнг(A)-HF

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    Сечения и маркоразмеры кабеля Транскаб-ПГКОнг(A)-HF
    Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 50 660
    Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 70 660