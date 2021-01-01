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Кабель Транскаб-ПГКОнг-HF
Кабель Транскаб-ПГКОнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля Транскаб-ПГКОнг-HF
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 0,35 300
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 0,5 300
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 0,75 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 1,0 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 1,5 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 2,5 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 4,0 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 6,0 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 10 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 16 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 35 660
Транскаб-ПГКОнг(A)-HF 120 660